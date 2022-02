Boldrini e Deiana incontrano assessori e sindaco Conoci

ALGHERO – Visita ad Alghero per Laura Boldrini ad Alghero, ricevuta a Porta Terra dal Sindaco Mario Conoci. Accompagnata dall’On Paola Deiana, l’ex Presidente della Camera si è intrattenuta per circa un’ora per un incontro di saluto al primo cittadino, al quale hanno presenziato gli Assessori Giovanna Caria, Andrea Montis, e Maria Grazia Salaris. L’incontro di stamattina precede una breve visita alla città, programmata in mattinata prima di raggiungere Sassari, dove la parlamentare è attesa alle 18,00 all’Università per la presentazione del suo libro “Questo non è normale”.