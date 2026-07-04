Blackout ad Alghero, il Centrosinistra attacca Pais

ALGHERO – “Ancora una volta Michele Pais sceglie la propaganda invece della verità. È singolare che chi oggi si fregia dello slogan “dite la verità” continui a raccontare una versione dei fatti parziale, di parte e tendenziosa. Non esiste alcun blocco da parte dell’Amministrazione comunale. È una ricostruzione completamente falsa. La realtà è ben diversa e merita di essere raccontata ai cittadini nella sua interezza. A onor del vero, va ricordato che una precedente istanza presentata da Enel non è andata a buon fine nel corso della passata consiliatura, non trovando quella proposta le condizioni per concludere il proprio iter e non a caso già con l’allora assessore Piras ci si iniziò a confrontare su altre localizzazioni, anche in base alle osservazioni costruttive fatte dal comitato spontaneo di cittadini che ne avevano contestato l’originaria collocazione. Va inoltre precisato che il primo progetto non è stato oggetto di un diniego imputabile all’attuale Amministrazione comunale: già nel precedente procedimento il Servizio Tutela del Paesaggio della RAS aveva rilevato specifiche criticità paesaggistiche, esprimendo l’inammissibilità dell’istanza allo stato degli atti e suggerendo, proprio in ragione della rilevanza pubblica dell’intervento, di valutare una localizzazione alternativa, preferibilmente in aree industriali o già modificate da precedenti interventi infrastrutturali o di servizio, e comunque prive di particolare pregio paesaggistico. È pertanto errato sostenere che il progetto sia stato bocciato per responsabilità dell’attuale Amministrazione comunale: gli atti dimostrano che le criticità erano già emerse nell’ambito del procedimento originario e riguardavano, tra l’altro, profili di compatibilità paesaggistica e di corretta localizzazione dell’opera. Fin dall’inizio di questo mandato l’amministrazione comunale, con il Sindaco e l’assessore Corbia, ha ripreso i contatti con E-Distribuzione che successivamente ha presentato un nuovo progetto, con una diversa localizzazione, proprio nel corso di questa consiliatura. Parlare di un blocco da parte della Giunta Cacciotto è quindi privo di qualsiasi fondamento. Gli atti della Conferenza dei Servizi, del resto, parlano chiaro. Il Comune, allora, non ha mai espresso un diniego all’opera, ma ha semplicemente rappresentato che, trattandosi di un intervento in zona urbanistica E2, la normativa richiedeva una deliberazione del Consiglio comunale per la concessione della deroga urbanistica. Gli stessi atti attestano inoltre che gli uffici comunali avevano già predisposto e trasmesso la proposta di deliberazione per il successivo iter consiliare. Oggi, inoltre, quel procedimento è stato superato. E-Distribuzione ha presentato un nuovo progetto, attualmente nella fase conclusiva dell’iter autorizzativo davanti alla Città Metropolitana di Sassari. La Conferenza dei Servizi ha già espresso esito positivo e, dopo il recepimento delle prescrizioni formulate dagli enti competenti e la trasmissione degli elaborati aggiornati da parte di E-Distribuzione, è stata avviata la verifica finale della documentazione. Trascorso il termine previsto, la Città Metropolitana rilascerà il provvedimento autorizzativo e, già dal 5 luglio, E-Distribuzione potrà procedere con l’affidamento dei lavori. Fin dall’inizio l’Amministrazione Cacciotto ha manifestato la massima disponibilità a collaborare con E-Distribuzione per accelerare il procedimento e individuare le soluzioni migliori nell’interesse della città. Il rapporto con E-Distribuzione è costante e improntato alla collaborazione. Si sta lavorando non soltanto sulla cabina primaria, ma anche sull’individuazione delle aree necessarie per la realizzazione delle cabine secondarie indispensabili al potenziamento della rete. Non c’è alcun ostacolo da parte del Comune, ma la volontà condivisa di risolvere criticità che riguardano tutta la comunità. Come evidenziano gli atti e i fatti, oggi l’iter amministrativo sta procedendo regolarmente e grazie alla collaborazione tra tutti gli enti coinvolti è ormai prossimo alla conclusione. È altrettanto evidente che le criticità della rete elettrica non riguardano soltanto Alghero, ma interessano numerosi territori italiani. Servono investimenti importanti per ammodernare le infrastrutture di distribuzione e sarebbe auspicabile che il Governo sostenesse con maggiore convinzione questo percorso, mettendo i gestori nelle condizioni di intervenire con tempestività. La maggioranza continuerà a sostenere il lavoro dell’Amministrazione affinché un’infrastruttura strategica come la cabina primaria venga realizzata nel più breve tempo possibile, con serietà, responsabilità e spirito di collaborazione, senza alimentare polemiche costruite su ricostruzioni che non corrispondono ai fatti”

Anna Arca Sedda (Avs), Marco Colledanchise (Oc), Gabriella Esposito (Pd), Gianni Martinelli Base Popolare), Giampietro Moro (Avs – Europa Verde), Christian Mulas (Psd’Az), Giusy Piccone (5 Stelle), Emiliano Piras (NRA), Beatrice Podda (Avs – Europa Verde)