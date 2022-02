Bibenda premia Accademia Olearia: “Cinque Gocce”

ALGHERO – L’olio Evo Gran Riserva Giuseppe Fois e l’Olio Evo il Biologico, entrambi premiati come eccellenze, ricevono le “Cinque Gocce” dall’importante guida Bibenda 2022. Per il quinto anno consecutivo la Fondazione Italiana Sommelier conferisce il massimo riconoscimento delle “Cinque Gocce” a due Oli Evo dell’azienda Accademia Olearia che arricchisce così la sua bacheca con un nuovo ambito premio. “Un nuovo traguardo che ci riempie di orgoglio, mantenere un livello di qualità così alto è per noi una priorità, ed assistere al suo riconoscimento negli anni è una grande soddisfazione” queste sono state le parole rilasciate dalla famiglia Fois, non appena hanno ricevuto la notizia. Il concorso Bibenda, riconosciuto a livello nazionale ed internazionale, raggruppa le migliori aziende italiane produttrici di Olio Extravergine di Oliva di qualità, che meglio rappresentano il patrimonio italiano, valutando e premiando ogni olio da Due a Cinque Gocce. Le degustazioni vengono condotte secondo le metodiche più rigide di assaggio, da una giuria di Sommelier dell’Olio esperti. Due gli Oli Extra Vergine di Oliva dell’azienda Accademia Olearia che compariranno nella sezione Olio della Guida Bibenda 2022, disponibile in formato digitale da Marzo 2022. Il primo l’Olio Extra Vergine di Oliva Gran Riserva Giuseppe Fois, ottenuto in quantità limitata tramite una selezione di cultivar autoctone, un olio di grande equilibrio ma di elevatissimo tenore sensoriale. Il secondo olio premiato con l’eccellenza è l’Olio Extra Vergine di Oliva Biologico, rispettoso dell’ambiente, ottenuto da cultivar bosana, con un importante impatto olfattivo e dal gusto deciso.