Comites di Berlino, ultimo appuntamento con i cortometraggi di “Visioni Sarde“

BERLINO – Il 16 novembre presso la sede del Comites di Berlino si terrà l’ultimo appuntamento con i cortometraggi di “Visioni Sarde“. È questo il terzo incontro di un ciclo di proiezioni di successo partito il 27 aprile e riproposto con felici risultati l’8 giugno.

Saranno presentate tre pellicole sottotitolate in inglese al fine di promuovere la diffusione della lingua e della cultura italiana all’estero. I titoli:

“Incappucciati, Foschi” di Nicola Camoglio. Una coppia entra in contatto con una banda di rapitori;

“Quello che è mio” di Gianni Cesaraccio. Ex soldati malati terminali cercano di vivere con dignità gli ultimi giorni della loro vita;

“Ranas“ di Daniele Arca. Due amici superano insieme diverse sfide per mettere alla prova il loro coraggio.

A presentare il progetto e condurre il dibattito che chiuderà la visione dei film saranno Federico Quadrelli, presidente ed Elettra de Salvo, consigliera del Comites di Berlino.

Il regista Daniele Arca parteciperà all’incontro in collegamento online.

Prosegue così l’esaltante tour nel mondo della rassegna “Visioni Sarde” impegnata a raccontare nel mondo la Sardegna attraverso il suo cinema. Le opere proposte non solo esprimono il grande patrimonio culturale dell’isola, ma affrontano tematiche di respiro universale, in cui tutti possono riconoscersi.

L’iniziativa è promossa e organizzata dalla Cineteca di Bologna e Sardegna Film Commission, con il sostegno finanziario della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Lavoro grazie al finanziamento concesso al Circolo “G. Dessì” di Vercelli nell’ambito del programma annuale emigrazione 2023 di cui alla legge regionale n. 7 del 15 gennaio 1991 “Emigrazione”.