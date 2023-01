“Bene gli eventi, ma restano caos viabilità e troppo sporcizia”

ALGHERO – “Dopo i grandi fasti di Capodanno, che hanno visto (anche se non è una novità, dato che Alghero è pioniera in questo), la città invasa dai turisti per qualche giorno, ciò che appare evidente a tutti è che la nostra città non è attrezzata a gestire certi flussi turistici. Di ciò né abbiamo sofferto questa estate e ne abbiamo avuto la piena conferma in questi giorni: Traffico poco scorrevole, decoro da rivedere, pulizie ancora da completare dopo 4 giorni dal capodanno nonostante tutti gli sforzi degli operatori.

Queste e altre storture ci presentano una città che ancora è, sia poco attrezzata, che poco in grado di gestire questo tipo di eventi.

Non basta la volontà degli amministratori di turno o dei vertici di Fondazione, c’è da migliorare tantissimo, ci sono da completare infrastrutture rimaste al palo da decenni se si vuole ambire a certi livelli e se si vuole che la città e i suoi cittadini non soffrano troppo nei giorni di punta.

Il decoro deve essere garantito, la pulizia con le maestranze vanno intensificate nei giorni a cavallo degli eventi e la viabilità va agevolata con l’utilizzo di tutti gli agenti di polizia locale.

Non si può fare conto unicamente del buon senso e della pazienza dei residenti.

Non parliamo poi del tema della sicurezza e dei controlli, anche su questo c’è tanto da fare. La notte di Capodanno è stata esemplare, non è successo nulla per fortuna, ma sarebbe stato complicato se ci fossero state situazioni critiche. Bene così, ma facciamo tesoro dell’esperienza vissuta e lavoriamo sul futuro se vogliamo raggiungere altri traguardi”.

Mimmo Pirisi, Partito Democratico Alghero