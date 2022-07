Bastioni di Alghero, trovato un cadavere: morte (pare) per overdose

ALGHERO – E’ stato trovato morto un giovane algherese. Ieri poco prima della mezzanotte sotto la muraglia dei Bastioni, in piazza Sulis, è stato rinvenuto un cadavere. Il corpo si trovava all’altezza del cunicolo posto all’alteza dell’inizio di via Lungomaare Dante. Le identità non sono state diffuse, mentre pare che la morte, visti anche i precedenti della persona, possa essere attribuibile ad un overdose. Sul posto, oltre le forze dell’ordine, che stanno indagando sull’accaduto, sono intervenuti i soccorsi medici e anche i vigli del fuoco per recuperare il cadavere.