Basta chiacchiere e rinvii, è ora che nasca un nuovo Istituto Alberghiero

ALGHERO – “Apprendiamo con vivo interesse che tra i punti all’ordine del giorno del prossimo Consiglio

Comunale è iscritto su proposta del consigliere Cristian Mulas l’argomento “Realizzazione di un

nuovo edificio scolastico per l’Istituto Alberghiero di Alghero” con il coinvolgimento della Regione

Sardegna.

Il coordinamento cittadino di Sardenya i Llibertat più volte è intervenuto pubblicamente al fine di sollecitare le istituzioni pubbliche ad occuparsi della realizzazione di un nuovo, moderno e funzionale edificio scolastico per il prestigioso Istituto Alberghiero di Alghero “Emilio Lussu”, da troppi anni ospitato nell’edificio inadeguato dell’ex Grand Hotel E.S.I.T. di piazza Sulis e diviso in più sezioni staccate.

L’importante corso di studi venne istituito nel 1959 sotto la direzione del professor Lai,

acquistando prestigio in tutta la Sardegna anche grazie alla riconosciuta competenza e

professionalità di diversi insegnanti come i maestri di sala Dacrema e Pella, i maestri di cucina

Stragapede, Municchi, Simonic, Grosso e Andreini, il barman Soldaini e altri ancora.

La scuola divenne un supporto fondamentale per la crescita turistica di Alghero e contribuì alla

formazione di chef stellati di fama internazionale come Roberto Pezza, Luigi Pomata, Cristiano

Andreini, Simone Tondo e molti altri.

Nel 1974 quel mondo, spinto dall’entusiasmo del maître d’hotel professor Giovanni Migliaccio,

fondò ad Alghero la sezione sommelier (A.I.S.) della Sardegna, già da tempo riconosciuta a livello

internazionale come Porta d’Oro del turismo sardo.

Oggi l’Istituto Alberghiero di Alghero soffre la concorrenza degli altri istituti sardi con lo stesso indirizzo anche a causa di carenze irrisolte delle strutture scolastiche che lo ospitano, compresi i convitti maschile e femminile, appesantita inoltre dal forte calo delle nascite di cui la Sardegna risente da tempo più di altre regioni italiane.

Nel 2011 i consiglieri regionali algheresi Carlo Sechi, Mario Bruno e Pietro Fois, durante la

discussione del collegato alla finanziaria regionale, presentarono un emendamento per

l’assegnazione alla Provincia di Sassari del finanziamento di 3 milioni di Euro destinato alla

realizzazione del nuovo plesso scolastico dell’Istituto Alberghiero di Alghero con annesso convitto

maschile e femminile.

Sempre in quella circostanza il presidente della commissione Bilancio, on. Paolo Maninchedda, per reperire le necessarie risorse propose la vendita dell’ex Grand Hotel E.S.I.T. con specifico vincolo di destinazione alberghiera, in considerazione anche della carenza di offerta di posti letto nel settore alberghiero.

Il Consiglio regionale accogliendo le proposte approvò l’emendamento con 62 voti favorevoli e tre

astenuti.

Nel marzo del 2017, su richiesta del sindaco Mario Bruno la ministra alla Pubblica Istruzione di

allora, Valeria Fedeli, scomparsa nei giorni scorsi, durante una sua visita in città assunse un

generico impegno per la realizzazione di una struttura scolastica moderna e funzionale, dotata di

annesso convitto da destinare a nuova sede dell’Istituto Alberghiero di Alghero.

L’indifferenza della classe politica locale portò dieci anni fa alla chiusura dell’Istituto professionale

Agrario di Santa Maria La Palma e del corso di Corallo dell’Istituto d’Arte, impoverendo le

aspettative di formazione professionale per tanti giovani algheresi e sardi in settori storicamente

consolidati e vitali della nostra economia.

Il nuovo plesso scolastico per l’Istituto Alberghiero dovrebbe trovare ubicazione in area centrale e

facilmente raggiungibile da individuare mediante l’elaborazione di un nuovo piano di

razionalizzazione di tutti gli edifici scolastici cittadini. I predetti fondi regionali integrati da fondi

statali e del PNNR potrebbero consentire il raggiungimento dell’obiettivo.

Nel mentre, per sopperire alla carenza di spazi coperti per la pratica sportiva nella scuola, anche in conseguenza della sciagurata demolizione della palestra di pertinenza della scuola elementare del “Sacro Cuore” – les Escoles Velles -, si potrebbe realizzare una tensostruttura nella vicina area lasciata libera dal Tennis club Alghero di via Tarragona, attualmente inutilizzata e interessata da mire privatistiche, a beneficio delle scuole elementari “Sacro Cuore” e “Maria Immacolata”, e degli Istituti superiori Liceo classico “G. Manno” e Professionale Alberghiero “E. Lussu”.

Sardenya i Llibertat

Il coordinamento

Carlo Sechi, Salvatore Scala, Luigi Addis, Sergio Floris