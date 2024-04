Basket under 15, le giovani della Mercede Alghero sono campionesse regionali

ALGHERO – Nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 aprile, in un Pala Corbia gremito di pubblico, si sono svolte le Finali Regionali Under 15. Le giovani della Mercede Alghero sono CAMPIONESSE REGIONALI UNDER 15, doppio aver battuto in semifinale il basket 90 SS (129-41) ed in finale la Virtus Cagliari (107-45) che sabato aveva eliminato in semifinale la Pallacanestro Alghero col punteggio di 53-50.

La Finale è stata dominata per tutti i 40 minuti, La Virtus ha giocato con impegno, ma il divario era netto. << Abbiamo vinto il titolo regionale, confermando quello under 14 dell'anno scorso. Probabilmente è andato tutto "come da pronostico", ma anche quando si parte da favoriti bisogna poi vincere e noi lo abbiamo fatto - dichiara Francesco De Rosa -, la squadra è costituita da un paio di giocatrici che per la categoria sono sicuramente un lusso (Pysmennyk e Murgia), me durante la stagione c'è stata un'importante creacita del gruppo capitanato da Giorgia Malfitano. Marogna, Concas, Douglas, Puddu Antinori e Cosmino hanno visto crescere il loro minutaggio, dando sempre buone risposte, anche le più giovani come Masala China Daccò e Martinez hanno portato il loro mattoncino>>.

<< Il prossimo obiettivo è il titolo regionale under 17, vogliamo conferma la vittoria della scorsa stagione, -contonua De Rosa- poi ci prepareremo per l'interzona Under 15 e 17, fine aprile ed inizio maggio saranno molto impegnativi. Faccio i complimenti a coach Monticelli ed alle ragazze per il titolo vinto, al nostro pubblico per il tifo incessante e per la sportività dimostrata in questa due giorni>>.