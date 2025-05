Basket Femminile, Mercede Basket seconda nel regionale di serie B

ALGHERO – Il Cus Cagliari si aggiudica anche gara2 e vince il campionato regionale di Serie B di pallacanestro femminile. Al PalaCorbia di Alghero finisce 69-51 per le universitarie, che hanno dovuto comunque lottare per avere la meglio sulle giovani della Mercede Basket Alghero, cresciute tanto anche in questa stagione grazie al lavoro di coach Manuela Monticelli

I Quarto: le due squadre partono contratte, si segna col contagocce nei primi minuti, complice l’importanza del risultato in palio. A Galiano e Saias rispondono Murgia e Coni, le catalane prendono in mano il pallino del gioco e allungano fino al 19-11 al 10mo.

II Quarto: il CUS non ci sta, rientra in campo più determinato e piano piano, complici anche errori banali delle giovani catalane, ricuciono lo strappo e passano in vantaggio sul 26-24 a metà quarto. Saias, Caldaro e Petronio allungano fino al 32-27, nonostante i canestri di Cavallero, Murgia e Vaicekauskas.

III Quarto: Le padrone di casa, dopo l’intervallo lungo, provano a ridurre lo svantaggio, ma le ospiti punto dopo punto allungano, chiudendo il parziale sul 47-39 al 30′.

IV Quarto: Negli ultimi dieci minuti di gioco, le ragazze di coach Xaxa allungano ulteriormente, complici anche le rotazioni ampie per con cedere riposo a Murgia e Derekyuvlieva con un parziale di 22-12, fino al 69-51 finale.

Moro Kjolchevska Galluccio e Silanos limitano i danni, il CUS festeggia e la Mercede esce tra gli applausi del numeroso pubblico.

Top scorer del match la cagliaritana Sara Saias, ex Mercede, autrice di 23 punti, ben coadiuvata da Eugenia Caldaro con 12. Tra le algheresi, va in doppia cifra solo Aurora Murgia, con 17 punti.

E ora, mentre il Cus si preparera per gli spareggi promozione, la mente della quasi totalità delle ragazze che fanno parte del roster algherese va all’Interzona nazionale Under17 dove, da neocampionesse regionali (terzo titolo consecutivo), la Mercede cercherà di strappare il pass per le Finali Nazionali di categoria.

<< Mercoledì si parte per Martinengo, dove ci attende l'interzona U17, come sempre andremo lì per fare la figura migliore, il campo dirà se saremo in grado di qualificarci o meno per le Finali Nazionali, ciò non toglie l'ottimo lavoro svolto e la crescita di diversi elementi che saranno la base delle prossime squadre che allestiremo. Ora le ragazze continuano a giocare, noi iniziamo a fare le valutazioni per la prossima stagione, per migliorare quanto fatto in questa>>.

FINALE: 51 – 69

Parziali:

19-11; 8-21, 12-15; 12-22.

Mercede Alghero:

Maugeri,D. Galluccio, F. Galluccio 8, Kjolchevska 2, Derekyuvlieva 4, Coni 9, Cavallero 3, Spiga Trampana 1, Silanos 2, Moro 3, Murgia 17, Vaicekauskas 2.

Allenatrice: Manuela Monticelli.

CUS Cagliari:

Poddighe 7, Caldaro 12, Petronio 8, Saias 23, Pinna 2, Lai, Galiano 5, Cassai e, Scanu, Salemme 7, Corso, Garcia Leon 2.

Allenatore: Federico Xaxa.