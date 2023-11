Basket B/F, ancora una vittoria per la Mercede: e sono quattro

ALGHERO – E sono quattro. Poker di vittorie per la Mercede che sconfigge l’Elmas col punteggio di 104-70. Partita quasi chiusa già nel I quarto, chiuso col punteggio di 34-9 per le padrone di casa. Nel II quarto (24-32 il parziale) arriva la prevedibile reazione dell’Elmas che si avvicina fino al -14, ma un minibreak firmato da Glavan e Pysmennyk riporta il vantaggio su un rassicurante +17, si va al riposo sul 58-41. Nel III quarto (20-12) Coni, Murgia e Galluccio riportano sul +25 le catalane, che vanno al terzo riposo sul 78-53. Nel IV ed ultimo periodo (26-17) Moro con tre triple, suggella la vittoria, con 100 punti superati in tre partite su quattro. Finale 104-70 e vetta ‘virtuale” raggiunta.

<< Abbiamo giocato una buona partita, tenendo alti i ritmi. Tutte le ragazze a disposizione hanno giocato e portato il loro mattoncino. Sabato prossimo incontreremo la Virtus che, assieme al Cus, è la favorita per la vittoria finale - dichiara Francesco De Rosa- andremo là con la mente libera, non abbiamo nulla da perdere, sarà un bel banco di prova per le nostre giovani>>.

Finale: 104-70

Parziali: 34-9, 24-32, 20;12, 26-17.

MERCEDE: Pysmennyk 25, F.Galluccio 20, Derekyuvlieva 7, Brembilla 1, Moro 9, Murgia 12, Maugeri, Coni 12, Glavan 11, Bebbu N.2, D.Galluccio 3, Silanos 2

Coach: Manuela Monticelli

ELMAS: Loi 6, Dotta 22, Caddeo 14, Pirina 2, Matta A.9, Scanu 7, Piras, Matta E.10, Cerullo, Mellino.

Coach: Epifanio Schirru,

Ass. Coach: Stefano Schirru.