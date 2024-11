Basket, Aurora Murgia convocata in Nazionale U16

ALGHERO – “Siamo contenti per la convocazione di Aurora” dichiara Francesco De Rosa, “è una conferma importante dopo quanto di buono ha fatto con la Nazionale U15 l’estate scorsa. Come ho già sostenuto in passato, Aurora ha tutto per imporsi nel panorama nazionale, deve solo continuare a lavorare con serenità e continuare la sua crescita fisica e tecnica. Ha la possibilità di disputare il campionato U17/19 e soprattutto la serie B, dove sta trovando continuità, cosa che in passato un po’ le mancava. Sta a noi accompagnarla e gestire le fasi di up and down tipiche delle atlete ancora giovani”, chiude il Dirigente.