Barracelli a Conoci: “Facciamo chiarezza su sicurezza e decoro”

ALGHERO – “Facendo seguito alla problematica relativa alla sicurezza e decoro urbano sollevata da alcuni consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, questa rappresentanza sindacale intende chiarire alcuni aspetti riguardanti il ruolo dei barracelli in un contesto di collaborazione per la sicurezza urbana nelle ore notturne. I barracelli, sono a tutti gli effetti agenti di polizia nominati dal Prefetto che conferisce loro la qualifica funzione di agente di pubblica sicurezza, a ciò si aggiungano sia il pronunciamento della Suprema Corte Suprema di Cassazione che con sentenza del 12 marzo 1895, ha dichiarato che “i Barracelli in Sardegna hanno carattere di agenti della forza pubblica e possono come tali essere da Sindaco adibiti al mantenimento della polizia urbana”, sia del Consiglio di Stato che con parere del 10 febbraio 1899 della Sezione Interni, ha affermato che “le Compagnie Barracellari in Sardegna, per la loro indole e costituzione, sono istituzioni d’ordine pubblico”.

Da subito ci viene da osservare che se si volesse sfruttare al meglio l’attività preventiva dovuta alla vigilanza dei barracelli in città nelle ore notturne, si pensi che il Regio Decreto 14 luglio 1898, n. 403, tutt’ora in vigore, che dispone che “i barracelli oltre le funzioni loro proprie debbono esercitare, sotto la dipendenza dell’autorità locale di pubblica sicurezza e dell’Arma dei Carabinieri, una vigilanza assidua per prevenire e reprimere i delitti contro le proprietà ed eseguire perlustrazioni notturne nell’abitato”.

A tal proposito giova infatti ricordare che, nel pieno rispetto del ruolo e delle funzioni dei corpi di polizia dello stato per quanto riguarda l’ordine e la sicurezza pubblica, la sola presenza di pattuglie dei barracelli, con un’auto di servizio e personale in divisa, oltre a fungere da deterrente per coloro che spesso si lasciano andare ad azioni volte a turbare la sicurezza e il decoro urbano, aumenta altresì nei cittadini la percezione di una maggiore sicurezza. Purtroppo, nelle ore notturne gli organici di tutti gli altri corpi di polizia sono notevolmente ridotti ai quali si aggiunge spesso l’assenza della polizia locale, mentre i barracelli anche nelle ore notturne possiedono pattuglie sempre in servizio e che con apposita convenzione potrebbero essere ulteriormente intensificate. Il Sindaco, dovrebbe sapere che la prevenzione non è quantificabile in termini numerici, ma se attuata con serietà, costanza e con tutti i mezzi a disposizione, compreso l’uso dei barracelli, sia in termini di tecnologia disponibile che di sinergia tra tutti gli attori della sicurezza presenti sul territorio, nel tempo dà i suoi frutti. Nell’insieme svolgono azione di deterrenza e questo è innegabile. Il sistema sicurezza non può reggere così come è strutturato oggi, occorre formare e valorizzare tutte le forze in campo, barracelli inclusi, e puntare e investire su un sistema integrato di sicurezza, anche perché quando lo si vuole l’ausilio dei barracelli è stato richiesto ed è stato utile in particolare nelle ore notturne nel centro storico di Alghero diversi anni fa”

Il Segretario Nazionale Cap. Giovanni Chessa

Segreteria Regionale Sindacato Autonomo Barracelli – CONFSAL Sardegna –