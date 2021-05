Barbarie Tortoli, combattere radici violenza

CAGLIARI – L’ennesimo delitto che si consuma tra le mura domestiche, l’ennesimo atto di ferocia scatenato contro una donna. Per proteggere la madre è intervenuto eroicamente il figlio Mirko, rimasto ucciso”. Dolore e sgomento per il barbaro delitto consumato a Tortolì vengono espressi dal Presidente della Regione Christian Solinas, profondamente commosso per la morte del ragazzo di 19 anni intervenuto nel tentativo di salvare la madre dalla furia dell’assassino, già assicurato alla giustizia.

“Occorre interrogarsi – dice il presidente Solinas – sulle radici di tanta violenza, e sugli strumenti da attuare per proteggere le donne e tutti i soggetti più fragili dalla furia cieca e sanguinaria che sempre più spesso, purtroppo, si scatena tra mura domestiche”.

Ai familiari, a tutta la comunità di Tortolì sconvolta da questo efferato episodio, ai compagni di Mirko dell’istituto professionale Ianas di Tortolì, il Presidente Solinas desidera manifestare il proprio profondo cordoglio, la propria vicinanza e solidarietà.