“Bando Sport, bravi a Olmedo: ennesimo disastro della Giunta Conoci”

ALGHERO – “Oramai non fa neppure più notizia: l’Amministrazione Conoci ha fallito l’ennesimo bando. Anche quest’anno, infatti, il comune guidato dalla destra conocina non è riuscito ad essere ammesso ai finanziamenti del bando sport e periferie. Anche stavolta salta la possibilità di ricevere un milione di euro per riqualificare il campo del Carmine a causa della oramai completamente assodata incapacità di sindaco e giunta.

Incapacità di programmare, incapacità di progettare, incapacità quindi di riuscire ad andare a prendere le risorse là dove ci sono. Incapacità degli assessori di fornire alla struttura le corrette linee guida e i giusti indirizzi, perchè la progettazione sia efficace

Si dimostra per l’ennesima volta che il problema principale del comune di Alghero non è che non esistano risorse disponibili, ma che si è incapaci di progettare per ottenerle.

Comuni gestiti da amministratori meno inadeguati di quelli algheresi sono lì a dimostrarlo, a cominciare dai nostri vicini di Olmedo, che hanno ottenuto un finanziamento di 400.000 euro per il polo sportivo olmedese. O per citarne altri, Castelsardo, Valledoria, Serdiana e financo, il piccolo paese dell’oristanese, Samugheo.

La fortuna dei comuni citati è avere amministratori che sanno amministrare, mentre noi continuiamo a pagare i disastri dell’Amministrazione a guida Conoci, che, oltre a non riuscire le spendere le risorse di cui dispone, non è assolutamente in grado di progettare e perde di continuo possibilità di finanziamento”.

Pietro Sartore

Gabriella Esposito

Mario Bruno

Mimmo Pirisi

Raimondo Cacciotto

Ornella Piras

Valdo Di Nolfo