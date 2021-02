ALGHERO – Nuovo Consiglio Direttivo della Banda Musicale Antonio Dalerci, eletto in data 26 febbraio 2021. Il Consiglio Direttivo, in carica per il biennio 2021-2023, è composto da:

Massimo Chessa Presidente

Manuele Costantino Vice Presidente

Raimondo Scarpa Tesoriere

Giovanni Copersito Consigliere

Paolo Porcheddu Segretario