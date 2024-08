Balzani e Tosi in concerto con “Passione”

ALGHERO – “Passione” é il titolo del concerto che il duo artistico internazionale formato dal baritono Domenico Balzani e dalla pianista Francesca Tosi proporrà mercoledì 28 agosto alle 21, nel Chiostro di San Francesco. Balzani è reduce dal successo ottenuto al Teatro dell’Opera di Pechino con La Fanciulla del West di Puccini, Francesca Tosi è il direttore del Coro dell’Ente De Carolis di Sassari. Il programma del concerto, che sarà presentato da Diana Gaias, proporrà un repertorio variegato: lirica, tango e musicals, e verrà impreziosito dalle coreografie affidate all’associazione Spazio Tango di Alghero. Per prenotazioni +39 347 523 1778. Domenico Balzani è certamente il cantante lirico più famoso di Alghero, grazie ad una carriera internazionale che lo ha portato nei migliori teatri del mondo, come l’Opera di Roma, il Regio di Torino, la Deutsche Oper di Berlino, l’Israeli Opera di Tel Aviv, la Fondazione Arena di Verona, il Massimo di Palermo, ma anche Francoforte, Amsterdam, Strasburgo, Tokyo, Pechino, Budapest, Toronto, Lisbona, Parigi e Atene.

Domenico Balzani è stato protagonista di oltre duecento rappresentazioni de Il barbiere di Siviglia, apprezzato interprete di Figaro. Il repertorio di Domenico Balzani spazia da Cimarosa a Mozart, passando per Rossini e Donizetti fino ai grandi Verdi e Puccini. Al suo attivo anche tre pubblicazioni: Lucia di Lammermor, appunti di studio e interpretazione, Il Project Management nell’Opera Lirica e il Manuale di Organizzazione, Diritto e Legislazione dello Spettacolo. Diversi in concorsi di canto vinti in Italia e all’estero: il Mario Basiola di Cremona, il Belli di Spoleto, il Rosetum di Milano e il Tagliavini di Deutschlandsberg in Austria. Da qualche anno è più presente ad Alghero, grazie alla cattedra di canto del Conservatorio di Sassari. Da due anni è direttore artistico del coro maschile dell’associazione Pro Arte, che nei mesi scorsi si è arricchita anche con il coro femminile Le Note ribelli. I due cori si esibiranno, invece, giovedì 29 agosto, sempre nel Chiostro di San Francesco, con un concerto dal titolo Musica nel Cinema.