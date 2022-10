Balneari col Governo Meloni, “basta attacchi dalle opposizioni”

ALGHERO – “Massima solidarietà ai Ministri del nuovo Governo. Sono gravi e ingiustificati gli attacchi dei partiti di opposizione”, afferma il Comitato Nazionale Balneari. “Attacchi del genere dimostrano soltanto una volontà da parte dei partiti filo Bolkestein, ovvero quella di distruggere la difesa delle coste italiane a vantaggio di multinazionali e probabilmente di denaro di dubbia provenienza.

“Avere dei ministri competenti nel loro ruolo in questo Paese è sempre più difficile e quando ciò avviene, si palesa il rischio che proprio per la colpevolezza di essere competenti, gli stessi Ministri vengono tacciati come politici in conflitto di interesse. Se, chi è esperto in materia turistica nazionale, non può difendere la categoria dei balneari dagli attacchi di una Commissione Europea … allora chi può rappresentare il comparto?”

“E’ vergognoso che parte della politica strumentalizzi un problema enorme che ha il comparto balneare, esclusivamente per attaccare politicamente un nuovo Governo prima ancora che inizi a lavorare. È bene difendere le competenze e l’autonomia dei nuovi Ministri e giudicarli solo dopo il loro operato, soprattutto di un Governo votato e voluto dagli Italiani, altrimenti faremo prima a consegnare le chiavi dell’Italia all’Europa”.