Badminton, la BC Angelo Roth al 1° torneo di Maracalagonis

ALGHERO – La BC Angelo Roth ha ripreso l’attività agonistica di badminton. Domenica 12 marzo, il monolite giallorosso algherese, ha partecipato con sei dei suoi atleti, al 1° torneo di Maracalagonis, in provincia di Cagliari. Davide e Gianluca Murineddu, Alessio Orani, Antonio Roma, Marco e Ivan Sotgiu, hanno ben figurato, disputando partite sia nel singolare che nel doppio, di categoria senior.

Ivan Sotgiu ha conquistato la medaglia d’argento nel singolare maschile, arrendendosi solo in finale, dopo un incontro combattuto, al fortissimo atleta del Marabadminton, Rosario Maddaloni, ex giocatore della nazionale e per sei volte campione italiano.

Lo stesso Ivan Sotgiu, in coppia con Antonio Roma, ha conquistato il secondo posto anche nella categoria del doppio maschile, perdendo di misura una finale equilibrata, disputata contro la collaudata e fortissima coppia del Marabadminton, composta da Rosario Maddaloni e Francesco Feliziani.