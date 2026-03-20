Avanti in Commissione coi regolamenti comunali: le parole della presidente Piccone |video

ALGHERO – Procede a grandi passi il percorso per la definizione dei vari regolamenti facenti capo al Comune di Alghero da parte della commissione presieduta dalla consigliera Giusy Piccone. Una bussola voluta e annunciata dall’esponente dei 5 Stelle al fine di mettere al centro i diritti delle persone nei vari aspetti e settori in cui è richiesta e necessaria tale attenzione: dalla polizia municipale alle pari opportunità, dagli stalli per disabili alle insegne pubblicitarie fino alla video-sorveglianza partecipata con una accordo virtuoso tra pubblico e privato ad arrivare ad una revisione della “ztl”. Insomma rinnovata attenzione e rafforzamento delle varie regolamentazioni utili a migliorare il benessere e la convivenza delle persone, residenti e turisti.

Sul tema abbiamo sentito proprio la presidente della commissione regolamenti Giusy Piccone