“Autobotte fuori uso: storia infinita”

ALGHERO – “Se fosse un film lo potremo intitolare “la storia infinita” e credo che sia il titolo che piu si addice per un problema che si ripropone puntale, ad Alghero ogni poche settimane , ovvero l’approvvigionamento idrico per l’agro da parte del Comune con mezzo proprio . Ora ci giunge notizia che il mezzo comunale è di nuovo rotto e fuori uso, e la riparazione non sarà dal costo esiguo. Avevamo chiesto a suo tempo l’acquisto di un nuovo mezzo, vista la vetusta di quello attuale, ma la risposta è sempre stata negativa . Oggi – continua Mimmo Pirisi – la ripropongo con più insistenza all’assessore Peru, perché si convincache la soluzione dell’acquisto di una nuova autobotte, non è più rinviabile. Perché e non si può lasciare l’agro in queste condizioni, se ne convinca l’Assessore e trovi nelle pieghe del bilancio le risorse necessarie per dotarsi di un nuovo mezzo”, cosi il capogruppo del Partito Democratico Mimmo Pirisi.