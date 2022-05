Aumento “Tassa di soggiorno”, Sindaco e Assessore lontani anni luce dal Turismo

Dalla stampa locale apprendo, con sgomento, che la Giunta del Comune di Alghero ha deciso, a stagione già avviata, di raddoppiare l’importo dell’imposta di soggiorno da applicare ai turisti che soggiorneranno nelle strutture ricettive della Rivera del Corallo. Vi sono diverse ragioni per considerare fuori luogo, per non dire di peggio, tale scelta. In primo luogo, la tempistica: incrementare a fine maggio gli importi dell’imposta di soggiorno con la stagione oramai avviata è la dimostrazione che il Sindaco e l’Assessore competente sono lontani anni luce dalle dinamiche del Turismo, settore che essi stessi definiscono primario per la Città che governano.

In secondo luogo, gli importi: raddoppiare l’imposta denuncia una palese necessità di cassa, a prescindere dall’elenco specifico degli impegni di spesa che segue, in teoria, le indicazioni stabilite dalla norma. Infine, le voci con cui il Sindaco indica, in delibera di Giunta, la spesa prevista nella previsione di bilancio 2022/2024. Spicca la somma di € 1.718.000,00 per “spese relative alla manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali”. Non è dato sapere quali siano i beni, le manutenzioni, le fruizioni che il Comune ha in mente; un provvedimento serio, in tal senso, dovrebbe riportare a fianco di questi importi un elenco specifico di questi beni, con un cronoprogramma definito. È plausibile pensare che in realtà queste cifre verranno utilizzate per coprire altre voci di bilancio, rendendo ben chiara l’incapacità di programmare spese ed investimenti.

I turisti, già dal 2015 si chiedevano il senso di un’imposta di soggiorno guardando al degrado di una località dove le strade, il decoro, l’organizzazione, i servizi sono disastrati. Oggi si chiede addirittura il doppio e questo è intollerabile. Le strutture ricettive non sono più disposte a farsi carico di “riscuotere” un’imposta che compensi l’incapacità di governare la spesa pubblica del Comune e, nonostante siano dotate di grande fantasia, non hanno più argomenti per spiegare questa ulteriore follia ai propri clienti. Diranno la verità, che ad Alghero si scrive albergo ma si legge bancomat”.

Stefano Lubrano, già Sindaco di Alghero