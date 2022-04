CAGLIARI – Informazioni e indicazioni operative per i candidati che parteciperanno alle prove scritte del concorso a tempo determinato e pieno, di complessive n. 58 unità di personale non dirigenziale da impiegare in attività connesse all’attuazione del Pon Metro 2014-2020, a valere sulle risorse React–Eu – Comune di Cagliari, profili LEMTD, PRMTD, EPSTD, COFTD, IDITD, sono pubblicate nel portale istituzionale (link più sotto).

Attraverso la stessa pagina web https://www.comune.cagliari. it/portale/it/documento.page? contentId=DOC81262 è scaricabile anche il modulo “Autodichiarazione assenza sintomatologia”. Gli interessati dovranno consegnarla già stampata, compilata in ogni sua parte e sottoscritta, al personale preposto, unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità.