Atto intimidatorio contro la lotta alla speculazione energetica, “non ci fermeranno”

CAGLIARI – “Ignoti hanno appiccato il fuoco alla “Barracca de Su Padru”, in agro di Selargius, simbolo, non solo fisico, della tenace resistenza che la cittadinanza attiva sta opponendo alla costruzione della nuova centrale di Terna e agli espropri coatti che ne sono conseguiti.

Denunciamo compattamente e con la massima determinazione questo atto vile ed intimidatorio, attuato nell’ombra col solo scopo di allontanare da quelle terre coloro che, legittimamente, ne rivendicano la proprietà e l’uso.

Chiunque sia il mandante o l’autore, il messaggio ci appare chiaro: “la vostra ostinazione ci ha fatto perdere la pazienza. O sloggiate oppure si parte con le maniere forti”.

Ma ci appare anche chiara la strada da perseguire. Al cospetto dell’intimidazione, non batteremo in ritirata per paura; al cospetto della brutalità, non cadremo nel subdolo tranello della provocazione violenta.

Interroghiamo, con la massima urgenza, le pubbliche autorità su quanto accaduto, quelle stesse autorità che hanno militarizzato il territorio contro cittadini inermi, e le richiamiamo a quella stessa solerzia avuta in difesa di Terna, pretendendo che luce venga fatta.

Lanciamo, inoltre, un appello a tutti i Prefetti della Sardegna, al fine di mantenere il conflitto in atto tra cittadinanza e speculazione energetica dentro la cornice della giustizia, dell’incolumità di cose e persone, della libertà di dissenso, di espressione e di critica.

Ci auguriamo che il nostro appello non risulti vano e che le autorità statali si assumano, finalmente, la responsabilità di attuare tutto quanto in loro potere per evitare che la Sardegna diventi una polveriera pronta ad esplodere di malcontento, un malcontento causato da un’ invasione a cui i sardi hanno espresso, e continueranno a farlo, un secco rifiuto con modalità e soluzioni sempre democratiche”.

COORDINAMENTO GALLURA Contro la speculazione eolica e fotovoltaica

Comitato Sarcidano Difesa del Territorio

COMITADU PRO SA NURRA NURRA

COMITATO LOGUDORO MONTEACUTO LOGUDORO

SA DOMO DE TOTUS SASSARI

NUOVA RESISTENZA PER LA TERRA SARDA ALGHERO

GRUPPO LIBERA TERRA NUORO

BASSA BARONIA CONTRO LA SPEC.ENERG.

CORO E BENTU – contro la devastazione del territorio e la speculazione energetica – MARGHINE

COMITATO ORANI STOP SPEC. ENERG.

COMITATO Ventu Hontariu ORGOSOLO

COMITATO OLIENA

COMITATO DELL’OGLIASTRA

GRU.T.TE.S GRUPPO TUTELA TERR. SARDO ORISTANO

PRESIDIO PERMANENTE DEL POPOLO SARDO

COMITATO GERREI-PARTEOLLA GERREI PARTEOLLA

COM. DIFESA TERRITORIO UTA

COM. BENTU E SOLI VILLAMASSARGIA

SARDEGNA NO EST COLONIA Sinnai, Settimo, Maracalagonis

COMITATO ARRAJU GUSPINI

COMITATO IGLESIAS

COMITATO DIFESA TERRITORIO ASSEMINI

GRUPPO PIRRI

BENTU DE LIBERTADI – CAGLIARI

COM. DIFESA TERRITORIO CAPOTERRA