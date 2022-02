Attività sportive al Parco Rafael Caria, progetto per la collettività

ALGHERO – Il Parco Rafael Caria diventa il centro dell’Urban Sport activity weekend, con un progetto dall’Amministrazione, Assessorato al Demanio e Assessorato allo Sport, che mira alla collaborazione con le Associazioni o Società Sportive dilettantistiche per l’organizzazione di giornate incentrate sullo sport, sul sociale e sulla salute. Attività motorie e sportive gratuite nel parco, con particolare attenzione alle finalità sociali che lo sport è capace di veicolare: questo è l’obbiettivo che il progetto vuole raggiungere, con la creazione di un’area a disposizione della collettività, gestita dalle società sportive, con la disponibilità di un contributo pubblico che la Giunta Conoci ha a disposizione grazie alla partecipazione al Progetto promosso nel dicembre 2020 da Sport e Salute S.p.A. e ANCI, approvato nel dicembre 2021 e realizzato in collaborazione tra Comune di Alghero, Sport e Salute e le Federazioni Sportive Nazionali (FSN), le Discipline Sportive Associate (DSA), gli Enti di Promozione Sportiva (EPS ).

Oggi è stato pubblicato l’avviso pubblico per l’adesione al progetto delle società sportive, che avranno tempo fino al 17 marzo per la presentazione delle candidature. Verranno selezionate da un minimo di 3 ad un massimo di 6 ASD/SSD. La domanda deve pervenire alla Struttura Territoriale Sport e Salute Regione Sardegna all’indirizzo PEC sardegna@cert.sportesalute.eu

L’iniziativa è coordinata dagli Assessori al Demanio Giovanna Caria e allo Sport, Maria Grazia Salaris, che hanno colto l’opportunità sostenuta dall’Anci per mettere a disposizione un’area pubblica e promuovere nuovi modelli di pratica sportiva all’aperto attraverso le associazioni. Si vuole così incoraggiare l’utilizzo di aree verdi nei parchi pubblici per l’attività offrendo allo stesso tempo un servizio gratuito alla comunità e favorire sinergie di scopo tra i Comuni e le ASD/SSD per collaborazioni a favore della collettività. Il Progetto, inizialmente della durata di 12 mesi, è rivolto a bambini e ragazzi, donne, terza età, ed eventuali ulteriori target che potranno svolgere gratuitamente l’attività ludica, motoria e sportiva durante i weekend, presso il Parco e sotto la supervisione di tecnici qualificati messi a disposizione dalle ASD/SSD aderenti al Progetto.

Tutte le info sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Alghero all’indirizzo www.comune.alghero.ss.it al link :

https://comune.alghero.ss.it/it/documenti/documento/PROGETTO-SPORT-NEI-PARCHI-Linea-di-intervento-2-Urban-sport-activity-e-weekend/