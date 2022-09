Attimi di paura al Carmine, auto in fiamme in mezzo alla carreggiata |foto

ALGHERO – Attimi di paura all’ingresso di Alghero. Lungo la strada che collega l’arteria principale al quartiere del Carmine si è scatenato un rogo su un’auto. Le fiamme sono partite, a quanto pare, dalla parte posteriore, in pochi minuti, hanno avvolto il veicolo rendendolo non più utilizzabile con addirittura l’esplosione dei finestrini e parabrezza. Per fortuna l’unica persona a bordo che conduceva la Ford Focus station wagon è riuscita ad uscire dal mezzo che è rimasto piantato in mezzo alla carreggiata. Immediati i soccorsi da parte dei Vigili del Fuoco che hanno impedito pericolosi ulteriori effetti con il fuoco anche nel motore e hanno arginato il rogo e bonificato l’area, sul posto; arrivati contestualmente anche i Carabinieri che hanno da subito regolato il traffico visto che la “bretella” che conduce al Carmine è rimasta chiusa veicolando il traffico verso via Vittorio Emanuele e via degli Orti.