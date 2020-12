Atti finanziari e nuovo Piano Casa in Consiglio Regionale

CAGLIARI – Il Consiglio regionale si riunisce da martedì 22 dicembre alle 15 per discutere i documenti finanziari (Esercizio provvisorio, Assestamento, Rendiconto e Bilancio del Consiglio) e il DL 108 “Disposizioni per il riuso, la riqualificazione ed il recupero del patrimonio edilizio esistente ed altre disposizioni in materia di governo del territorio. Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2015, alla legge regionale n 45 del 1989 e alla legge regionale n. 16 del 2017”.

Lo ha deciso questa mattina la Conferenza dei Capigruppo che si è riunita sotto la presidenza del Presidente del consiglio Michele Pais, presenti la vicepresidente della Regione e assessora al Lavoro Alessandra Zedda e l’assessore regionale al Bilancio Giuseppe Fasolino. Nel dettaglio: martedì 22 dicembre dalle 15 si discuteranno i documenti finanziari, il 23 dicembre dalle 9,30 entrerà in aula il Piano casa. La Conferenza dei Capigruppo ha concordato che entro la giornata del 23 si dovrà concludere la discussione generale del DL 108 per dare la possibilità il 24 mattina alla commissione competente di esaminare gli emendamenti. I lavori dell’Aula riprenderanno, sempre con il Piano casa, il 28 dicembre per proseguire il 29 e il 30.