Atlete e atleti Turritani celebrati per i successi sportivi dell’anno

PORTO TORRES – Sono saliti nei gradini più alti dei podi delle più importanti competizioni sportive a livello regionale, nazionale e internazionale.

Sono le atlete e gli atleti turritani premiati il pomeriggio di lunedì 27 novembre nella sala Filippo Canu di Corso Vittorio Emanuele.

Oltre 120 tra singoli atleti e squadre che hanno tenuto alta la bandiera del Comune di Porto Torres nelle più variegate discipline, dalla pallavolo alla boxe, dal nuoto all’atletica leggera, passando per le arti marziali miste, la ginnastica artistica, l’equitazione, la danza e tanto altro e che si sono distinti anche in attività extra scolastiche. Tutti hanno ricevuto la pergamena attestante i meriti e i risultati ottenuti nel corso dell’anno. ù

Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato il sindaco Massimo Mulas, la vicesindaca e assessora allo sport Simona Fois, il Presidente della Commissione Comunale sport Antonello Cabitta, il delegato provinciale per il comitato regionale del Coni Giuseppe Manca e, come testimionial d’eccezione dell’evento, l’allenatore della nazionale di Pallanuoto Alessandro Campagna, medaglia d’oro alle Olimpiadi, ai mondiali, agli europei e alla Coppa del Mondo.

«Lo sport è una scuola di vita – ha detto il sindaco Mulas rivolto alla platea che ha affollato la sala Canu – perché non vi insegna solo a vincere ma soprattutto a saper perdere e, in questo modo, ad affrontare le difficoltà quotidiane, capendo che ciò che conta è impegnarsi con più forza per superarle. Quella di oggi non è una vera e propria premiazione ma un riconoscimento del lavoro delle società che si adoperano per farvi vivere situazioni positive e noi siamo a lavoro per rimettere a posto le strutture sportive e scolastiche della città e per creare per voi ambienti il più possibile favorevoli. L’applauso di oggi va all’intero movimento sportivo turritano».

«Sono stato un ragazzo come voi, ho fatto sport come voi – ha aggiunto Alessandro Campagna – e mi ha insegnato quelli che per me sono i valori più importanti. Le vittorie e le sconfitte spariscono ma ciò che resta è, da un lato, la qualità delle relazioni che si instaurano, le amicizie che si portano avanti per tutta la vita e, dall’altro, il valore dell’impegno che abbraccerà tutto ciò che farete. Amicizia e impegno: sono due concetti paralleli da portare sempre con voi»

«Per noi è una gioia constatare come lo sport sia sempre vivo – ha detto Giuseppe Manca. In questi giorni stiamo assistendo a un miracolo sportivo italiano e questo miracolo siete voi e i vostri allenatori. Per cui ogni occasione è bella per premiarvi. Senza di voi che vi impegnate in palestra, in piscina e all’aperto, il Coni non esiste»

Infine, l’assessora Fois ha chiuso la cerimonia ringraziando tutte le società sportive che si dedicano alle ragazze e ai ragazzi. «Grazie alla vostra capacità di coinvolgerli nelle vostre attività, siete in grado di accompagnarli in un percorso di crescita in cui lo sport è una componente fondamentale, un valore in cui tutti noi crediamo fortemente».

Tra i premiati anche i campioni di nuoto Giorgio Secchi e Andrea Manca il cui nominativo è pervenuto solo pochi istanti prima della cerimonia