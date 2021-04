Asse Tedde-Bruno sulla 4 Corsie (e non solo?): subito il Commissario

ALGHERO – E’ da settimane che si mormora di un’eventuale “convergenza politica” tra Marco Tedde e Mario Bruno. Eventualità che diventa realtà lungo la strada che non c’è (ancora) a quattro corsie tra Olmedo e Alghero. Un’opera attesa da oltre 20 anni e che oggi attende solo un via libera che può giungere tramite la nomina di un Commissario. Un passaggio fondamentale per evitare di vedere, per il territorio algherese, dell’ennesima incompiuta.

Per questo Bruno e Tedde, già sindaci, nonchè consiglieri regionali, “chiedono la immediata nomina del Presidente Solinas a commissario per la realizzazione della Sassari-Alghero i due esponenti politici. L’urgenza della nomina commissariale è stata richiesta e ribadita più volte fin dal luglio dello scorso anno, e espressa con un ordine del giorno unitario in Consiglio Comunale. “Il 16 aprile sono stati nominati 29 commissari dal Governo per opere in tutta Italia, ma non c’è ancora la Sassari Alghero -denunciano con forza-. C’è il rischio invece – proseguono – che vengano persi e dirottati i fondi, soprattutto se non si va in appalto entro l’anno. Le notizie che arrivano dal Governo, per Bruno e Tedde, sono preoccupanti.

“E’ stato nominato commissario il presidente della Regione Sicilia Musmeci per un’altra opera pubblica -sostengono Tedde e Bruno-, a conferma del fatto che la disciplina speciale prevista dal decreto semplificazioni dello scorso luglio può essere utilizzata proficuamente anche per la Sardegna per definire sollecitamente la realizzazione dell’arteria stradale algherese, attraverso l’intesa Stato Regione. Solo il commissariamento può consentire l’esecuzione e l’accelerazione degli interventi infrastrutturali che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico, a livello regionale o locale. I commissari straordinari possono infatti essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante, operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici e provvedono ad esercitare le loro funzioni anche a mezzo di ordinanze, tagliando in modo considerevole i tempi” L’appello finale di Marco Tedde e Mario Bruno: nell’interesse di Alghero e della nuova Città Metropolitana di Sassari si trovi l’intesa nel più breve tempo possibile.