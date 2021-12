Asfalti, Palacongressi e piscina: aggiornamenti da Peru |video

ALGHERO – E’ innegabile che la situazione degli asfalti in città sia critica. I diversi lavori effettuati in questi mesi hanno pesantemente peggiorato la condizione delle strade cittadine e dell’agro per non parlare di quelle a ridosso del perimetro urbano. L’assessore Antonello Peru conferma tale situazione e allo stesso tempo informa che si stanno mettendo in campo diverse azioni per ripristinare la normale percorribilità delle arterie ammalorate. Inoltre, sempre al delegato ai Lavori Pubblici della Giunta Conoci, abbiamo chiesto aggiornamenti sulla “piscina comunale” e sull’area esterna e struttura del Palacongressi.