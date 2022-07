Trasporto locale Arst, troppi disservizi: la Regione intervenga ad Alghero

ALGHERO – “I numerosi disservizi alle corse registrati nei giorni scorsi e segnalati da numerosi cittadini e turisti stanchi di un servizio inesistente,brancolano nel buio. A finire sul banco degli imputati e ancora una volta il trasporto pubblico locale Arst. Tempi di attesa lunghi e incerti ,mancanza di servizio adeguato per diversamente abili. Alghero città turistica ma il servizio pubblico di trasporto Arst non se ne reso conto,una città turistica dovrebbe garantire più percorsi notturni e diurni, puntuali, e copertura del territorio e tratte adeguate e tabelloni con orari aggiornati, oggi si presenta invece con un servizio di trasporto da terzo mondo e orari dei percorsi inesistenti, denuncia il capogruppo dell’Udc di Alghero Christian Mulas. Alghero città della mobilità sostenibile, eco e avviata alla graduale riduzione dell’utilizzo di auto private? “Una chimera, rincara Mulas”. A Sassari, senza andare troppo lontano, nelle fermate ci sono orari esposti e un servizio di strumenti elettronici informativi, che consentono di venire incontro all’esigenze dell’ utenza se un autobus sta per passare o se, magari, ritarda, perché chi attende i mezzi è costretto a farlo sotto il sole o sotto le intemperie, nelle fermate non ci sono abbastanza pensiline per cui si è esposti al caldo, al freddo o ad altri agenti atmosferici. Il gruppo consiliare UDC ha più volte segnalato in consiglio comunale, la penosa situazione al riguardo e confida che l’Assessore Emiliano Piras continui nella sua opera di ricerca di soluzioni ai problemi su esposti. L’Arst e la Regione devono occuparsi dei servizi di cui sono responsabili, Non stiamo parlando di interventi speciali, o extra: stiamo parlando di servizi alla base di una società civile”.

Christian Mulas, Nina Ansini e Lelle Salvatore (Gruppo Consigliare UDC Alghero)