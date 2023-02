Arriva a Cagliar il nuovo “Sportello metropolitano” per i cittadini

CAGLIARI – È operativo dal 14 febbraio 2023 il nuovo Sportello metropolitano di supporto ai cittadini per l’utilizzo dei servizi digitali della Pubblica Amministrazione. Il Servizio sarà operativo, grazie a quattro giovani volontari del progetto di Servizio Civile Digitale, negli uffici di viale Francesco Ciusa 21 e via Giudice Guglielmo, il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 13. Oltre al supporto nell’utilizzo dei servizi digitali della Città Metropolitana, gli operatori daranno assistenza per l’attivazione e l’utilizzo dei principali servizi online quali SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE), pagoPA e la app IO. I cittadini interessati potranno recarsi personalmente presso lo Sportello prenotando l’appuntamento al numero 070/4092272 o inviando una mail all’indirizzo: sportellodigitale@ cittametropolitanacagliari.it.