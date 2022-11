Areus Sardegna, presentato il primo Atto Aziendale

NUORO – E’ stato presentato alle Organizzazioni Sindacali il primo Atto Aziendale di AREUS. Si tratta del primo Piano di Organizzazione Aziendale Strategico con il quale l’Azienda Regionale per l’Emergenza e Urgenza della Sardegna di fatto pone le basi per il riconoscimento giuridico di tutte le attività di AREUS, con le sue articolazioni e funzioni già attribuite e poi riconfermate dall’ultima Riforma Sanitaria del 2020.

La proposta aziendale, costruita sulla base delle linee guida definitive approvate dalla Regione Sardegna, ha acquisito il parere favorevole di tutti i dirigenti dell’Azienda e dei sindacati. Nei prossimi giorni l’Atto sarà quindi formalmente sottoposto al vaglio della Regione per essere approvato in via definitiva.

L’Atto Aziendale consolida, dunque, tutte le funzioni già avviate dall’AREUS sin dalla sua istituzione, tra le quali gestire e rendere omogeneo il soccorso sanitario di emergenza-urgenza nel territorio della Sardegna attraverso il sistema 118 con postazioni di base, avanzate ed elisoccorso, così come il coordinamento intra regionale e quello tra la Sardegna e le altre regioni relativamente alle attività trasfusionali, di scambio e compensazione di sangue nonché le attività logistiche connesse ai trapianti.

Inoltre, il Piano strategico introduce per la prima volta importanti novità per la Sardegna: l’attivazione entro fine anno del Numero Unico dell’Emergenza (NUE) 112, dando così attuazione alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea che accorpa sotto una Centrale Unica di Risposta i numeri di emergenza di 118, Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco e Capitaneria. Un’importante innovazione nel sistema dell’emergenza urgenza che inserirà l’isola tra le regioni italiane che hanno già avviato il modello.

Un’altra novità dell’Atto Aziendale è l’operatività a partire dal 2023 del Numero Unico Armonizzato 116117, il servizio telefonico gratuito per le cure mediche non urgenti, che darà così seguito a quanto previsto dal PNRR.

“Dotare AREUS di Atto Aziendale rappresenta una tappa fondamentale per il consolidamento di questa Azienda Sanitaria” è il commento del Direttore Generale di AREUS Simonetta Bettelini. “L’Atto consentirà di sviluppare a pieno tutte le funzioni assegnate dalla Regione Sardegna e renderà AREUS punto di riferimento regionale per la gestione dell’urgenza-emergenza sanitaria prima dell’arrivo in ospedale”.