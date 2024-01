Architettura, a Santa Chiara la cerimonia per il Premio di laurea

ALGHERO – Mercoledì 17 gennaio avrà luogo la Cerimonia per il Premio di laurea istituito in occasione del ventennale dal Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica di Alghero finanziato dal Banco di Sardegna.

L’evento si terrà alle ore 17:00 nell’Aula Nivola del Complesso di Santa Chiara ad Alghero e vedrà ospite uno dei principali e illustri protagonisti dell’architettura contemporanea, Goncalo Byrne, che èattualmente il Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti Portoghesi, con una Lectio Magistralis dal titolo “Architettura nell’età dell’incertezza”.

Nello spazio dell’aula Nivola sarà allestita per l’occasione del conferimento del Premio, una mostra di sintesi delle tesi dei candidati al concorso dal titolo “Note sul progetto della didattica” a cura di Samanta Bartocci e Michele Valentino.

La commissione giudicatrice del Premio di laurea, composta dai tre coordinatori dei corsi di laurea – prof. Enrico Cicalò (Architettura), prof. Nicolò Ceccarelli (Design) e prof.ssa Paola Rizzi (Urbanistica) – ha assegnato il premio alla tesi “Barcellona Invisibile. Intrecciare Trame Visibili e Invisibili del Tessuto Urbano” della dott.ssa Anna Di Girolamo che si è distinta per la brillante carriera, l’originalità del tema, la capacità di esplorare lo stato dell’arte e la qualità grafica degli elaborati.

PROGRAMMA

Saluti delle autorità accademiche e dei rappresentanti istituzionali

Introduce

Emilio Turco, Direttore del DADU

Lectio Magistralis

Architettura nell’età dell’incertezza

Gonçalo Byrne

introduce Samanta Bartocci

Presentazione Progetto Alumni

Lino Cabras

Cerimonia di premiazione

Conferimento del premio riservato a neo-laureati e neo-laureate in occasione del ventennale del Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica, finanziato dal Banco di Sardegna.

A conclusione un aperitivo di saluto

Colophon

Direttore DADU Emilio Turco

Comitato scientifico DADU

Samanta Bartocci | coordinamento

Nicolò Ceccarelli

Enrico Cicalò

Paola Rizzi

Lino Cabras

Laura Pujia

Marco Sironi

Michele Valentino

Gonçalo Byrne, (1941) si laurea presso la Escola Superior de Belas Artes de Lisboa nel 1968. Partecipa a gruppi con Chorão Ramalho, Teotónio Pereira e Nuno Portas. Nel 1975 apre a Lisbona il proprio studio professionale. Nel 1991 fonda come socio direttore la GB Arquitectos Lda. Nel 1993 istituisce con Manuel Aires Mateus la GBMM Arquitectos Associados Lda. Socio della AA, prende parte della direzione della sezione portoghese della UIA. Direttore della rivista “Jornal Arquitectos”.

Titolare della cattedra di Progettazione architettonica della Cooperativa Arvore a Oporto dal 1986 al 1988. Professore invitato all’Ecole Polytechnique Federale di Losanna; nel Dipartimento di Architettura della Facoltà di scienze e tecnologia dell’Università di Coimbra; all’Università di Lovanio e all’Istituto universitario di architettura di Venezia. Partecipa a seminari nazionali e internazionali di progettazione. Riceve numerosi premi e menzioni per i suoi lavori. Espone la sua opera a New York, Trevi, Lubiana, Messina, Lucca, Corno, San Marino, Lisbona, Oporto, Catania, Milano, Venezia.

Ha insegnato nel Dipartimento Architettura, Design e Urbanistica di Alghero nel periodo 2006-2008 e dal 2013 al 2018 è stato visiting professor al Corso di laurea Magistrale in Architettura del DADU dell’Università degli studi di Sassari, che gli ha conferito la Laurea specialistica ad honorem in Architettura nel 2012. Ha ricevuto numerosi premi a livello internazionale. I progetti di Gonçalo Byrne sono stati esposti in numerose mostre e sono stati pubblicati in cataloghi e riviste internazionali.