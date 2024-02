Anniversario della morte di Giovanni Palatucci, cerimonia a Gavoi

NUORO – Nella mattinata del 10 febbraio, in occasione dell’anniversario della morte di Giovanni Palatucci, già Questore di Fiume, deceduto nel 1945 nel campo di concentramento nazista di Dachau, Medaglia d’Oro al Merito Civile e riconosciuto “Giusto tra le Nazioni” per aver salvato dal genocidio molti ebrei stranieri e italiani, a Gavoi in Piazza Italia, si è tenuta una cerimonia commemorativa alla presenza del Vice Prefetto di Nuoro Vincenzo D’Angelo, del Questore Alfonso Polverino, del Sindaco di Gavoi Salvatore Lai ed altre autorità della Provincia. Nell’occasione è stata collocata una targa alla memoria del valoroso Dirigente di Polizia. All’iniziativa ha partecipato anche una rappresentanza di studenti di alcuni istituti scolastici delle scuole secondarie di primo e secondo grado.