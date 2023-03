Anniversario Brigata Sassari, “Orgoglio per la Sardegna”

CAGLIARI – “Orgoglio ed esempio per la Sardegna e per i sardi. L’impegno che da sempre contraddistingue la Brigata Sassari è oggi la più viva testimonianza dello spirito generoso e altruista di un intero popolo. Le doti dimostrate sul campo, la professionalità e il grande senso del dovere, uniti alla straordinaria capacità di intervenire nei contesti più difficili, fanno della nostra Brigata Sassari un esempio unico, garanzia di libertà e democrazia”. Lo ha detto il Presidente della Regione Christian Solinas in occasione dell’anniversario della costituzione della Brigata Sassari, esprimendo, anche a nome della Giunta regionale, ammirazione e gratitudine per il lavoro continuo e l’impegno sempre dimostrato nella ricerca della pace e della sicurezza e nella tutela dei diritti.

Il Presidente ha ricevuto a Villa Devoto il Comandante della Brigata, Gen. Giuseppe Bossa.

“Simbolo identitario di un Popolo e di una terra, la Brigata Sassari – prosegue il Presidente Solinas – ha dimostrato nei decenni di essere guida prestigiosa e affidabile anche nei teatri più delicati, distinguendosi in tutte le operazioni svolte per professionalità, umanità e competenza. Prezioso e fondamentale è il contributo dato sia a sostegno delle forze armate impegnate a garantire la sicurezza nel Paese sia all’estero, in ultimo in Qatar in occasione del campionato mondiale di calcio. Ai Dimonios, in particolare nella giornata odierna, va il più sincero e profondo ringraziamento”.