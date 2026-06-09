“Anche sull’acquisizione del canile, annunci e tempo perso da Cacciotto”

ALGHERO – «Fratelli d’Italia ha presentato un’interrogazione urgente per conoscere lo stato reale della procedura di acquisizione al patrimonio comunale del compendio immobiliare nel quale insiste il canile di Alghero». Fratelli d’Italia Alghero torna sulla vicenda del canile comunale che, a due anni di distanza, è ancora in attesa di una soluzione.

«Parliamo di un presidio essenziale per il benessere animale, per il contrasto al randagismo e per la sicurezza sanitaria del territorio. Un servizio garantito negli anni grazie al lavoro dell’associazione affidataria, dei volontari e di tutte le persone che ogni giorno operano nella struttura con impegno e sacrificio. Considerando l’avanzo di oltre 8 milioni, la giunta Cacciotto non dovrebbe più perdere altro tempo. Su altre operazioni di acquisizione di terreni da parte di privati – come Borgosesia -, ha dimostrato che è possibile procedere alle valutazioni di stima in modo molto più veloce».

FdI ricorda che «già nel settembre 2025 oltre 8.200 cittadini hanno chiesto al Sindaco una soluzione definitiva. Solo a dicembre la Giunta, con la delibera n. 415, ha dato indirizzo al servizio Demanio e Patrimonio per avviare l’istruttoria finalizzata all’acquisto. Da allora, però, non risultano atti pubblicamente disponibili che consentano di capire a che punto sia davvero il procedimento. Oggi circolano voci su un accordo raggiunto con la proprietà, ma siamo costretti a discutere di indiscrezioni perché non esiste un documento verificabile. Questo è inaccettabile su una vicenda così delicata e che, se non gestita adeguatamente, avrà potenziali ripercussioni per il bilancio comunale».

Per Fratelli d’Italia «il tempo perso è evidente. Ormai manca circa un mese alla scadenza della proroga tecnica concessa all’associazione che gestisce la struttura. Non è possibile prorogare ulteriormente il servizio e non è possibile lasciare né gli operatori né i volontari o cittadini nell’incertezza».

«Il Comune dispone delle condizioni finanziarie per valutare un’operazione patrimoniale strategica e ha dimostrato rapidità su altre acquisizioni. Ora spieghi perché sul canile tutto sembra ancora fermo. Adesso è giunto il momento di vedere atti, tempi certi e una soluzione stabile, non altre vuote rassicurazioni. Fratelli d’Italia e i cittadini algheresi chiedono al Sindaco trasparenza e risposte».