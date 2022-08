“Anas pubblica i bandi e la 4 Corsie (ancora) non c’è”

ALGHERO – L’Anas ha pubblicato oggi i bandi di gara per 10 importanti e strategiche infrastrutture italiane, in gran parte da completare. Non c’è però neanche questa volta la Sassari-Alghero, la Strada Statale 291, il cui primo e quarto lotto mancanti sono stati finanziati nel 2015, nel decreto sblocca italia, da un governo di centrosinistra, con Graziano Delrio ministro delle infrastrutture. Tutti i quadri economici delle Nuove Opere in gara sono stati aggiornati con il nuovo prezzario Anas varato a giugno, come ha tenuto a precisare la società in una nota. Quindi se si vuole, si può fare, nonostante i rincari delle materie prime. Occorrono atti, non parole, non promesse, come quelle ciclicamente sciolinate dal presidente Pais. Gli interventi riguardano sei regioni: Valle D’Aosta, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Calabria e Sicilia. Ma niente cantieri in Sardegna, le opere qui sono affidate al Commissario e Presidente Solinas che – purtroppo per i sardi – riesce perfino a far rimpiangere le performance dell’Anas. Ora i consiglieri regionali del territorio non perdano altro tempo e diano risposte vere. Questo territorio non può essere sempre l’ultimo. E qui le responsabilità non stanno a Roma”.