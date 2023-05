Ambiente, verso il nuovo appalto dei rifiuti: chiuso iter Commissioni

ALGHERO – Si è concluso nella giornata di martedì l’iter intrapreso dalla Commissione Ambiente per l’elaborazione delle linee guida che dovranno caratterizzare il prossimo capitolato del nuovo servizio di Igiene Urbana della città di Alghero. Un percorso di condivisione importante quello avviato dal mese di agosto scorso a seguito della presentazione di una proposta da parte dell’Assessore Andrea Montis, composta di circa 30 pagine con cui si è proceduto ad un’analisi del contesto territoriale, della popolazione residente, della produzione dei rifiuti e dell’impiantistica territoriale, per poi arrivare all’analisi dell’attuale contratto le cui molteplici carenze sono state affiancate da numerose proposte migliorative per lo scenario futuro. Dal ritiro notturno di alcune frazioni, all’aumento del personale preposto allo spazzamento e lavaggio (attualmente sottodimensionato per permettere il passaggio al PAP) fino alla creazione di un sistema continuativo di controllo e repressione degli illeciti. Queste solo alcune delle proposte presentate che più in generale mirano all’avvio al recupero di almeno il 75% del totale dei rifiuti raccolti, con l’obiettivo di migliorare l’inserimento urbanistico e ambientale del sistema di raccolta, agevolare la popolazione stanziale e turistica non stanziale nelle attività di conferimento dei rifiuti urbani differenziati, prevedendo un ammodernamento del sistema di raccolta attraverso la digitalizzazione dei processi, l’implementazione dei servizi di pulizia rendendo maggiormente elastici gli interventi in base alla stagionalità.

“Sono molto soddisfatto del lavoro svolto da tutti i commissari indifferentemente, un lavoro reso agevole dalla proposta formulata di cui vado molto fiero perchè ha agevolato notevolmente i lavori su basi solide e concrete. Ringrazio anche il Presidente della Commissione Mulas che ha dedicato numerose sedute della commissione sapendo coinvolgere tutto il tessuto sociale, imprenditoriale ed economico. La tematica riguarda tutti, indifferentemente, per cui ritengo corretto lasciare a chi si troverà in seguito ad amministrare la miglior situazione possibile”. le parole dell’assessore all’Ambiente Andrea Montis. “Un lavoro certosino e propositivo per cui mi sento di ringraziare personalmente l’Assessore Montis e gli uffici per l’ottima base di proposta che hanno presentato, i commissari hanno saputo cogliere l’occasione senza distinzione presentando proposte migliorative e superando le abitudinarie divisioni, dimostrando quindi grande senso di responsabilità e attenzione alle esigenze della città. Un attenzione che merita di esser certificata, per questo ora il documento conclusivo riportante le linee guida, una volta revisionato, verrà sottoposto al voto dei commissari prima di essere inoltrato al progettista che dovrà tener conto degli indirizzi ricevuti per la realizzazione del nuovo capitolato” conclude il presidente della Commissione Ambiente Christian Mulas. D’aiuto per la costruzione del nuovo capitolato, anche in termini di spendita di risorse, sarà il recente finanziamento con fondi PNRR ottenuto dall’amministrazione guidata dal sindaco Mario Conoci, che ha vinto un bando da 1 milione di euro e con cui si prevedono investimenti in attrezzature, innovazione tecnologica oltre alla realizzazione del nuovo centro del riuso.