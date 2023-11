Amatori Rugby Alghero perde con Monferrato

ALGHERO – Nel confronto serrato di rugby che ha visto l’Amatori Rugby Alghero fronteggiare l’ASD Monferrato Rugby, è stata la squadra ospite a trionfare con un punteggio di 23 a 16 domenica 12 novembre. La squadra di casa, l’Amatori Rugby Alghero, nonostante un avvio di stagione difficile a causa di numerosi infortuni, ha lottato strenuamente, riuscendo a guadagnare un punto di bonus difensivo. Questo punto, sebbene abbia mosso la classifica, non è bastato a mitigare la delusione per una partita che avrebbe potuto avere un esito diverso. Ora, l’attenzione si sposta sul prossimo impegnativo incontro a Milano contro l’Amatori e Union Milano, una sfida diretta in cui l’Amatori Rugby Alghero dovrà mostrare un approccio determinato e quella cattiveria sportiva che è sembrata mancare a Maria Pia.