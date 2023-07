“Altro che Alghero su Google: valanga di insulti e critiche, turismo in forte calo”

ALGHERO – “Le presenze di turisti ad Alghero quest’anno sono in forte calo. Lo dicono i dati e soprattutto lo confermano gli operatori sempre più preoccupati. Certo ci sono diversi fattori esogeni che hanno prodotto questo calo, ma non si può negare che lo stato in cui si trova la nostra città non aiuta di certo. Difficile pensare che un turista venuto in Alghero la scorsa estate e avendola trovata strapiena di erbacce, con le strade a gruviera, sporchissima e maleodorante, abbia deciso di ritornare anche quest’anno. Da Porta Terra però, invece di darsi una svegliata ed essendo completamente scollegati dalla realtà, pensano a fare ridicoli comunicati pieni di entusiasmo perché Alghero risulta tra le mete più ricercate su google. A riportarli sulla terra ci pensano per fortuna gli algheresi che nella pagina social del sindaco riversano pesantemente tutta la loro frustrazione e la loro insoddisfazione per il lassismo amministrativo di Conoci e compagni. Piovono così sul primo cittadino una serie di critiche pesanti tipo “Alghero città della rogna”, “città allo sfascio”, “datevi una mossa perché Alghero fa schifo” eccetera. Ora speriamo perlomeno che questa lezione serva ad aiutarlo a tornare sulla terra e e a fare qualcosa di concreto. Ad esempio rassegnare celermente le proprie dimissioni”.

Per Alghero, Futuro Comune, Sinistra in comune e PD