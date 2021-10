Allagamenti, colmato vuoto decennale: plauso a Pais

ALGHERO – “Lavorare con costanza per perseguire l’obiettivo paga sempre. Quando poi l’obiettivo è colmare il vuoto decennale della mancata manutenzione della rete scolante della bonifica algherese, questo risultato è ancora più forte e gratificante. Il direttivo del Comitato Zonale Nurra ha puntato dritto all’obiettivo e negli anni ha posto in essere tutte le azioni utili per fare chiarezza sulle competenze e sulle procedure, ma soprattutto ha fatto pressing con le istituzioni perché fossero messi a disposizione i fondi per la manutenzione da parte della Regione Sardegna.

Il Sindaco Mario Conoci e l’Assessore Montis hanno preso in esame le nostre segnalazioni sulle competenze, sulla mancanza di progettazione e di fondi ed insieme agli uffici Regionali hanno da prima fatto chiarezza sulle competenze, per poi individuare il percorso per supportare il Consorzio di Bonifica della Nurra, ente competente per la manutenzione.

Ruolo fondamentale però va riconosciuto al Presidente del Consiglio Regionale Avv.Michele Pais che ha perseguito con determinazione la ricerca dei fondi ed è riuscito in quello che per anni si era solo promesso e mai realizzato. Il rammarico rimane nel dover constatare che è stato necessario l’allagamento di gennaio e tutti i disagi e i danni che ne sono conseguiti, per certificare quello che per anni abbiamo affermato in tutte le sedi. Ora il prossimo passo sarà la definizione della variante del Piano di Assetto Idrogeologico con i punti fermi che abbiamo sempre ribadito ed a cui non intendiamo derogare. “

Il Presidente del Comitato Zonale della Nurra, Tiziana Lai