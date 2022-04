Alguer Summer Festival, all’Anfiteatro Maria Pia anche Fabri Fibra

ALGHERO – Il suono delle mani che battono al cielo, mille voci che cantano all’unisono, il respiro comune dell’emozione: Alguer Summer Festival, quest’estate la musica dal vivo torna protagonista ad Alghero. Con la nuovissima rassegna realizzata grazie alla collaborazione fra Shining Production, Ragazze Terribili e Fondazione Alghero, la splendida Riviera del Corallo farà da cornice ai concerti più attesi dell’estate.

Oggi si conferma un nuovo nome che il 16 agosto salirà sul palco dell’Anfiteatro Maria Pia, FABRI FIBRA: arriva con CAOS LIVE, FESTIVAL 2022, il tour che darà occasione all’artista di presentare dal vivo il suo nuovo “CAOS”, disco che ha colmato un’attesa lunga 5 anni, uscito lo scorso 18 marzo.

“CAOS” è il decimo lavoro di studio di FIBRA che arriva a 20 anni dalla pubblicazione del suo primo album “Turbe Giovanili” e 5 anni dall’ultimo disco “Fenomeno” e conferma il rapper (che ha venduto oltre 1 milione di copie) come uno dei pilastri della cultura Hip Hop del nostro paese.

Il ritorno di FABRI FIBRA si è fatto notare in tutte le classifiche digitali dove, nelle prime 24 ore, le tracce di “CAOS” hanno occupato il podio dei brani più ascoltati sia di Spotify sia di Apple Music. Tutte le 17 tracce del disco sono entrate nelle prime 25 posizioni della Top50 di Spotify. “CAOS”, inoltre, si è piazzato al primo posto degli album più acquistati su iTunes e degli album più ascoltati su Amazon Music.

Il 16 agosto all’Alguer Summer Festival, sarà l’occasione per Fibra e i suoi fan di celebrare questo ritorno in grande stile.

Biglietti disponibili su Mailticket e Ticketone (€ 39) e presso la sede delle Ragazze Terribili, a Sassari in via Roma 144. Per chi compra nel punto vendita di Sassari, è possibile usufruire della formula “carnet”, ovvero la possibilità di acquistare i biglietti per spettacoli diversi a un prezzo speciale ridotto. Infoline 079/278275.

“Grandi eventi musicali e grandi artisti, davvero per tutti i gusti. Ad Alghero tornano i concerti estivi al Palacongressi di Maria Pia per una stagione che si preannuncia eccezionale e ricca di sorprese, con gli artisti più popolari e spettacolari a calcare il palcoscenico della Riviera del Corallo”. Il presidente della Fondazione Alghero, Andrea Delogu, rilancia così l’ultima novità musicale della stagione. Fabri Fibra, col suo Caos Live 2022, annuncia oggi le nuove date estive nazionali del tour e conferma il concerto in Sardegna ad Alghero, martedì 16 agosto, all’Anfiteatro Maria Pia. “Con Gué, Madame, Rkomi e Irma saranno numerosi gli artisti che animeranno l’estate di Alghero” chiude Andrea Delogu.

I concerti all’Anfiteatro Maria Pia di Alghero (SS):

Tananai + Villabanks – 30 luglio, Festival Abbabula

Ernia – 4 agosto, Festival Abbabula

Irama – 8 agosto

Madame – 10 agosto

Fabri Fibra – 16 agosto

Rkomi – 20 agosto