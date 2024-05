Alguer in Centro, confronti di +Media: scintille tra Delogu e Daga | video

ALGHERO – Entra nel vivo la campagna elettorale e con essa ecco i primi confronti tra i vari candidati a cura dell’agenzia di comunicazione +Media. I giornalisti e operatori culturali e organizzatori di eventi Sara Alivesi e Stefano Idili, con la regia di Guido Zoagli, hanno “aperto le danze” con i due maggiori referenti dei principali partiti in corsa: Enrico Daga e Andrea Delogu. Il primo, imprenditore e segretario cittadino del Partito democratico, e il secondo, commercialista, già presidente della Fondazione Alghero e di fatto coordinatore cittadino dei forzisti.

Ospiti del Bar In Centro, come luogo che rappresenta, da qualche tempo, l’arena della politica i due esponenti politici a sostegno di Raimondo Cacciotto e Marco Tedde si sono confrontati sui temi di più stretta attualità in vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Alghero in programma il prossimo 8 e 9 giugno 2024. Coalizioni politiche e schieramenti elettorali, sviluppo turistico ed eventi, progetti e programmazione.

ECCO IL VIDEO DEL CONFRONTO TRA DAGA E DELOGU

https://www.youtube.com/watch?v=zm6h3JdbyKU