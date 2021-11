Alghero, weekend con Placalguer

ALGHERO – Ultimo fine settimana di novembre completamente in musica. Venerdì e domenica ritorna PlaçAlguer il fortunato cartellone di appuntamenti studiato da amministrazione comunale e Fondazione Alghero con il supporto di Parco di Porto Conte, Consorzio Turistico Riviera del Corallo, Fipe – Confcommercio Alghero, Consorzio tutela Vini di Alghero Doc, VinoRosa Italiano, Coldiretti, Domos e Welcome to Alghero. La Sera al Mercato che ha rallegrato l’autunnale giornata del 19 novembre ha confermato gli auspici e ricordato quanto residenti e vacanzieri amino il connubio buon cibo-vino e musica. “Sono stati oltre 200 i menù distribuiti nell’ex mercato ortofrutticolo del centro storico – racconta Alessandro Pesapane coordinatore dei ristoratori del gruppo Fipe – Confcommercio Alghero – è andata bene considerati i tempi stretti organizzativi e promozionali. Particolarmente apprezzata anche la degustazione dei vini rosati e bianchi che ha registrato numeri superiori ai pasti. Stiamo già lavorando all’appuntamento del 3 dicembre nel Mercato della Pietraia”. In attesa di una nuova serata al Mercato continuano i menù della tradizione nei ristoranti cittadini e questo fine settimana ad accompagnare le passeggiate musicali lungo le vie del centro sarà l’Istituto musicale Giuseppe Verdi e ancora Musica dai Balconi.

Venerdì 26 novembre dalle 18:00 Antonio Tanca alla fisarmonica suonerà nelle piazze Porta Terra, Pino Piras, San Francesco e piazza Civica. I Bator Sax Luca Chessa, Sarah Cannoni, Gianluca Deiana ed Edoardo Rosa dalle 19:00 animeranno le strade del centro storico e alle 20:00 Francesco Scognamillo al sax e Matteo Sanna alla chitarra suoneranno in piazza san Francesco.

Domenica mattina dalle 11:30 tornano i “Concerti col naso all’insù” dai balconi di piazza Civica, piazza Porta Terra, Largo San Francesco e dalla Torre Sulis.

PlaçAlguer renderà unico e indimenticabile anche questo fine che ci avvicina sempre più alla magica atmosfera natalizia, garantendo un tuffo nella tradizione culinaria algherese di qualità con le giuste armonie.

