“Alghero, stato di degrado mai visto: basta col lassismo” |video

ALGHERO – “Lo strato di degrado che ha raggiunto la nostra città grazie al lassismo dell’Amministrazione è una cosa inenarrabile, ma Conoci e la sua giunta continuano a vivere nel loro stato di dissociazione dalla realtà. Grazie ai loro ritardi nell’approvazione del bilancio di previsione non sono stati fatti i trattamenti previsti contro la galerucella dell’olmo e ora i marciapiedi di Alghero sono pieni di foglie che cadono e di larve di insetto.

Invece di prendersi urgentemente una ramazza per ripulire il mondezzaio che si è creato, però i nostri amministratori hanno anche la faccia di scrivere comunicati per vanagloriarsi del fatto che, in ritardo di mesi, hanno iniziato i trattamenti di contrasto alla galerucella.

Ripulissero dalle foglie e dalle larve farebbero sicuramente un servizio migliore alla città che con la loro completa inettitudine stanno riducendo in uno stato sempre più indecoroso”.

Foglie secche sui marciapiedi e strade di Alghero:

https://www.youtube.com/watch?v=NfdfeAx0jRw

Pietro Sartore

Gabriella Esposito

Mario Bruno

Raimondo Cacciotto

Ornella Piras

Mimmo Pirisi

Valdo di Nolfo