Alghero, scia di furti: allerta e lamentele tra attività e cittadini

ALGHERO – Scia di furti e rapine ad Alghero. Dall’azione criminosa avvenuta nei confronti del distributore dell’Eni, quando (ancora) ignoti hanno portato via, armati di coltello, l’ingente bottino di 40mila euro, fino a diversi altri “colpi” che stanno creando allarme in città.

Nel mirino diverse zone del territorio del comune catalano, dal centro al lido San Giovanni fino all’agro e campagne a sud del litorale. Azioni spesso favorite dal mancanza di una sufficiente illuminazione pubblica che, come segnalato più volte dalla cittadinanza, crea diversi disagi anche alla viabilità e traffico, oltre che, come detto, non essere da deterrente per chi vuole derubare attività e abitazioni. Le forze dell’ordine fanno il possibile e, dove sussistono, si possono far aiutare dalle telecamere ma, la situazione, necessita maggiore attenzione.