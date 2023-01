Alghero, saltano le Commissioni: “Conoci ritrovi i suoi consiglieri smarriti”

ALGHERO – “Anche oggi, come oramai consolidata consuetudine, saltano le commissioni per mancanza del numero legale a causa delle assenze tra i consiglieri di maggioranza. Le commissioni I e VI era convocate in forma congiunta per discutere diversi punti tra cui il regolamento oggetti smarriti, ma è oramai evidentissimo che Conoci dovrebbe piuttosto preoccuparsi dei consiglieri smarriti.

Siamo anche noi stanchi di fare continui comunicati per segnalare la mancanza di numero, ma è giusto che i cittadini siano informati su quanto sta avvenendo.

In realtà basterebbe che qualcuno informasse il sindaco che non può continuare a far finta di nulla, ma deve decidersi a prendere atto che non ha più una maggioranza, presentando le sue dimissioni o in alternativa andare urgentemente al programma Chi l’ha visto per vedere se lo possono aiutare a ritrovare i suoi consiglieri smarriti”.

Per Alghero, Futuro Comune, Sinistra in Comune e PD