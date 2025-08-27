“Alghero, salta la Commissione: è crisi politica nel Centrosinistra”

ALGHERO – Continuano le difficoltà a cui deve far fronte il sindaco Cacciotto e la sua maggioranza. Dopo le forti polemiche e la pessima pubblicità per Alghero derivante dagli articoli in prima pagina sulle lacune nell’offerta e domanda turistica, ora “scoppia il bubbone” politico. “Oggi è mancato il numero legale per i lavori della Commissione I – Regolamenti, che avrebbe dovuto discutere e portare avanti l’iter sul regolamento della Commissione Pari Opportunità. Un fatto grave, che certifica ormai la paralisi della maggioranza”, cosi Fratelli d’Italia che rende noto quanto avvenuto questa mattina che, di fatto, certifica l’apertura di una crisi nella maggioranza di Centrosinistra. Assenti, questa mattina, i consiglieri Mulas (Psd’Az) e Colledanchise (Orizzonte Comune), oltre che anche gli altri componenti di opposizione.

“La responsabilità è tutta da ascrivere a chi governa la città: un centrosinistra incapace di garantire perfino la presenza dei propri consiglieri nelle sedi istituzionali. È il segno evidente di una maggioranza che non c’è più, che non ha una direzione e che lascia le istituzioni bloccate. Il sindaco non governa più la sua maggioranza, e lo spettacolo è sotto gli occhi di tutti: i gruppi consiliari che escono a giorni alterni sulla stampa per criticare il suo stesso operato, lo scontro interno sulla sanità, i dubbi sollevati sui concorsi e sul personale, sulle nomine dirigenziali, fino all’addio del Segretario generale e alle divisioni esplose sulla programmazione degli eventi, con la sinistra radicale e i 5 Stelle che arrivano ad attaccare la giunta e persino i loro stessi rappresentanti nel CdA della Fondazione Alghero”.

“Alghero non merita questa instabilità permanente. Fratelli d’Italia continuerà a denunciare ogni mancanza e ogni paralisi, perché la città ha bisogno di serietà, di programmazione e di un’amministrazione che governi davvero”.