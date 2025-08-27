“Alghero allo sbando e senza regia, azzerare tutto”

ALGHERO – “Anche oggi la disomogenea coalizione del sindaco Cacciotto ha certificato la sua debolezza. La mancanza del numero legale nella Commissione -che deve essere garantito dalla maggioranza- che avrebbe dovuto approvare l’importante regolamento sulle pari opportunità, testimonia l’implosione di una maggioranza priva di guida e di un progetto per l’Alghero dei prossimi anni. Crediamo sia indispensabile che il sindaco Cacciotto interpreti il suo ruolo di guida, e dia indirizzi precisi ad una maggioranza evidentemente stramata e stremata per la presa di coscienza della sua destrutturazione. Le famiglie e le imprese riteniamo non possano tollerare oltre questo clima di incertezza e di confusione in cui l’amministrazione Cacciotto ha letteralmente “precipitato” Alghero. Noi siamo disponibili a collaborare sui grandi temi che interessano il territorio, a partire dalla Città Metropolitana e dalla sanità, ma in questa situazione di caos è impossibile dare un minimo di contributo. Riteniamo che Cacciotto debba fermare le lancette dell’orologio, azzerare la Giunta e rivedere completamente gli assetti che evidentemente oggi sono inadeguati ripartendo dalla casella di partenza”

Capogruppo di Forza Italia Marco Tedde