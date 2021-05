Alghero, rischio criminalità: allarme del Pd

ALGHERO – “Destano preoccupazione le notizie apparse su tutti gli organi di stampa locali e nazionali, sulla retata effettuata in Italia e in Europa, nell’ambito della lotta al narcotraffico, dove è apparsa la città di Alghero come centro operativo e base strategica di alcuni arrestati”. Cosi il capogruppo del Partito Democratico Mimmo Pirisi che punta i riflettori su una questione molto dibattuta in città e molto delicata e preoccupante.

“Trovare il nome di Alghero in un campo, diverso da quello della promozione turistica, culturale o di spettacolo, dovrebbe fortemente preoccuparci e far riflettere. Una città tranquilla, con ambienti produttivi sani, rischia la contaminazione di ambienti malavitosi che, non possiamo permettere che attecchiscano da queste parti, per noi e per i nostri figli”.

“Ecco perché un grande plauso va alle forze dell’ordine cittadine per l’operazione condotta a termine e per quello che ogni giorno fanno, perché la nostra comunità sia tenuta fuori da ambiti che non siano legali. Ma non può mancare una sollecitazione a tutti gli amministratori, affinché si facciano promotori di politiche e atti che allontanino ogni tipo di tentazione in quei campi dove malavita e malaffare fioriscono facilmente. In città abbiamo Forze dell’Ordine dotate di grandi professionalità, uomini che in questo momento storico, a causa della pandemia in corso, devono raddoppiare i propri sforzi per garantire la legalità sempre”.